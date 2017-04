Povolány byly početné pořádkové síly, které preventivně zastavily provoz kolem kruhového objezdu před budovou slavné opery Bastille. Protestující prostor obsadili a házeli zápalné láhve a petardy.

Napětí kolem 20:30 prudce vzrostlo, když se těžkooděnci pokoušeli vyklidit schodiště před operní budovou. To už bylo jasné, že do druhého kola voleb postoupil centrista Emmanuel Macron a kandidátka krajní pravice Marine Le Penová.

