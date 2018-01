„Turecko nemá v tuto chvíli žádný závazek pokračovat v dohodě, protože EU selhala při jejím plnění,“ řekl ministr pro otázky EU Ömer Çelik podle tureckého serveru AA. Narážel především na to, že Turci dosud nemohou cestovat do EU bez víz, neboť Ankara nesplnila část podmínek umožňujících bezvízový styk.

K dohodě s EU z 18. března loňského roku dodal: „Turecko by mělo znovu zvážit tuto otázku zejména z hlediska průchodu přes zemi.“ Za jeho kulatou formulací se skrývá podstata dohody, podle té nebude Turecko pouštět migranty dál přes svou zemi a ty, kteří se dál dostanou a budou zadrženi, přijme zpět.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu

Çelikova slova navazují na sobotní vyjádření ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlua, který řekl televizi CNN Türk, že by jeho země měla nechat procházet migranty, jestliže nebude bezvízový styk s EU. Podle něj Ankara předá vedení EU nótu a „buď bude všechno zrušeno včetně liberalizace víz a dohody o migrantech, nebo bude všechno uplatněno“.

Poženou to do OSN i do Rady Evropy



Turecko si také bude stěžovat kvůli postupu Nizozemska, které na své území nevpustilo dva jeho ministry. Stížnost podá u OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě i u Rady Evropy. Podle Ankary Nizozemsko porušilo Vídeňské konvence o diplomatických stycích. Ty zaručují diplomatům vysokou míru imunity. Mimo jiné nemohou být zadrženi a jejich vozy se nemohou prohledávat.

Turci mají výhrady hlavně kvůli postupu vůči ministryni pro rodinné záležitosti Fatmě Betül Sayan Kayové, protože ji v Nizozemsku o víkendu odmítli doprovodit na konzulát a vrátili ji s policejním doprovodem do Německa, i když na rozdíl od dříve odmítnutého šéfa diplomacie Mevlüta Çavuşoğlua údajně nemínila v Nizozemsku vystupovat veřejně. Podle listu Hürriyet se už nizozemští diplomaté za to omluvili.

Çelik také kritizoval šéfku diplomacie EU Federiku Mogheriniovou kvůli nekorektním vyjádřením. Ta v reakci na přirovnání Německa a Nizozemska k nacistům a fašistům vyzvala Turecko, aby se zdrželo „přehnaných vyjádření“ na adresu členských zemí.

Sankce a nařčení z terorismu

Ankara také zvažuje sankce vůči Nizozemsku, které by však neměly být ekonomického rázu, takže by nepostihly nizozemské firmy podnikající v Turecku, což by postihlo zejména samotné Turecko, které je v krizi.

Turecký vicepremiér Numan Kurtulmuş v pondělí oznámil, že Ankara zmrazí vztahy s Nizozemskem na nejvyšší úrovni, zakáže návrat nizozemského velvyslance do země a zrušily by se některé vzájemné schůzky. Ankara rovněž varovala, že ve svém vzdušném prostoru nepovolí přelet letadel s nizozemskými představiteli.

Nizozemský premiér Mark Rutte označil sankce ze strany Turecka za „bizarní“, neboť Nizozemsko má více důvodů být pobouřené. Ohlášená diplomatická opatření „nejsou tak zlá“.

Prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí večer také podle ČTK obvinil Německo, že bezohledně podporuje terorismus, protože nezadrželo 4500 lidí, jak to chtěla Ankara. Většinou jde o Kurdy a odpůrce Erdoganova režimu.

Dodal, že Nizozemsko bude pohnáno před Evropský soud pro lidská práva. Na soud pro lidská práva se podle Erdogana obrátí oba členové jeho kabinetu, kterým byl znemožněn pobyt v Nizozemsku, tedy šéf diplomacie Çavuşoglu i ministryně pro rodiny. Erdogan přitom sám vyjádřil pochybnosti, že by soud rozhodl „v turecký prospěch“. [celá zpráva]