„Těším se na další budoucí spolupráci s ním,“ řekla německým poslancům Merkelová a vyslala tím významný signál ohledně možného Tuskova znovuzvolení. Tuskovo setrvání v čele Evropské rady by podle ní bylo zárukou stability.

Předseda polské vládní strany Práva a spravedlnosti (PiS) Jaroslaw Kaczyński prosazuje odchod svého letitého politického soupeře. Nynější vládnoucí garnitura namísto Tuska navrhuje “svého“ europoslance Jacka Saryusze-Wolského.

List Financial Times v té souvislosti poznamenal, že šéf Evropské rady bývá jmenován na základě všeobecného konsenzu. Pokud by ale taková shoda chyběla, stačí podle pravidel hlasování kvalifikovaná většina. Dá se očekávat, že tu by Tusk s podporou Berlína bez potíží získal.

Obezřetnost vůči Trumpovi i Erdoganovi



Kancléřka Merkelová před odletem do Bruselu hovořila v Bundestagu také o dalších zahraničně-politických tématech. V narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa se vymezila vůči protekcionismu, nacionalismu a izolacionismu, a také na dálku varovala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby přestal hovořit o německé vládě jako o nacistech.

Řekla, že taková prohlášení jsou „smutná a neuvěřitelně nemístná“ kromě jiného proto, že „bagatelizují oběti nacistů“. Merkelová však současně uvedla, že rozchod s Tureckem není v geopolitickém zájmu Německa.