Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který osobně Tuska odmítá, jej označil za ”německého kandidáta”.

V neděli večer se podle slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka šéfové diplomacií visegrádské skupiny, tedy ČR, Slovenska, Polska a Maďarska, sešli se svými kolegy z Lucemburska, Nizozemska a Belgie. Polský ministr Witold Waszczykowski je informoval o záměru Varšavy. „Polský ministr informoval, že Polsko má nového kandidáta na tuto funkci,” řekl v pondělí novinářům Lajčák.

Podle Zaorálka nechtěl Waszczykowski své kolegy nyní přesvědčovat: „Polští přátelé znají náš postoj, není to pro ně překvapení. Pokud bude příležitost debatovat, je můj argument jasný. Obávám se, že to bude ve výsledku znamenat, že střední a východní Evropa o svého zástupce přijde. A to bych pokládal za hrubou chybu.“

Snažím se ale mít vizi více evropskou než stranickou či národní. Francouzský prezident François Hollande

Francouzský prezident François Hollande v pondělí opět podpořil Tuska, na jehož místo v čele summitů Evropské unie navrhuje polská vláda jiného kandidáta, europoslance Jacka Saryusze-Wolského.

„Před dvěma a půl rokem jsem podpořil Tuskovu kandidaturu. Není důvod, abych tuto podporu nyní stáhl, a to dokonce přesto, že z hlediska politické rovnováhy by měla přijít řada na socialistu. Snažím se ale mít vizi více evropskou než stranickou či národní,” řekl Hollande novinářům z významných evropských deníků před pondělním „minisummitem” ve Versailles.

Tam budou lídři Francie, Německa, Itálie a Španělska jednat o budoucnosti EU. A také o nadcházejícím unijním summitu, na kterém se má rozhodnout i o tom, zda Tusk setrvá ve funkci.

Tusk má podporu



Hollande poznamenal, že jedna země nemůže „právně” zabránit jednomu ze svých občanů stanout v čele unijní instituce, protože v tomto případě se bude rozhodovat „kvalifikovanou většinou”, a tak „lze vybrat kandidáta, kterého odmítla jeho vlastní země”. „Pokud jde o mne, nebudu se podílet na vytěsnění Tuska,” řekl Hollande.

Zda Tusk ve funkci setrvá, by se mělo ve čtvrtek rozhodnout na schůzce šéfů států a vlád osmadvacítky. Summit o věci rozhoduje kvalifikovanou většinou, Tuskovo pokračování je tedy pravděpodobné.

Polská nominace europoslance Jacka Saryusze-Wolského na funkci předsedy Evropské rady je podle německých médií výsledkem vnitropolitických sporů a bez šance na úspěch.

„Je to otázka, kterou si o víkendu mohla klást řada lidí v ústředí evropských vlád: Kdo je ten muž?," píše deník Süddeutsche Zeitung o polské nominaci. „Jasné je, že evropský poslanec Saryusz-Wolski v diskuzích na summitu nebude hrát žádnou roli," konstatuje bavorský deník.