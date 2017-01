„Žádali jsme, aby bylo těch osm vojáků znovu souzeno,“ citovala turecká státní stanice TRT Haber ministra zahraničí. Çavuşoğlu odsoudil rozhodnutí řeckého soudu, který ve čtvrtek definitivně rozhodl, že vojáci do Turecka vydáni nebudou a mají být okamžitě propuštěni z vazby. „Je to politické rozhodnutí, Řecko poskytuje ochranu a hostí protistátní spiklence,“ kritizoval šéf turecké diplomacie.

Çavuşoğlu v té souvislosti znovu pohrozil, že by Ankara mohla zrušit dohodu s EU o zadržování a navracení migrantů. „Vyhodnocujeme, co se dá dělat. Máme tady migrační dohodu, kterou jsme podepsali a která zahrnuje také dohodu s Řeckem o zpětném přijímání,“ poznamenal turecký ministr zahraničí.

Hrozí opakovaně



Server BBC také upozornil, že turecká justice podle státní agentury Anadolu předložila Řecku novou žádost o vydání tureckých majorů, kapitánů a četařů. Všech osm vojáků svou zemi opustilo ve vrtulníku bezprostředně po nevydařeném pokusu o svržení vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana loni v červenci.

Turecko hrozí vypovězením dohody s EU opakovaně. Původně dávalo Unii ultimátum do podzimu a pak do konce loňského roku, týkalo se zavedení bezvízového styku. Ke zrušení víz pro turecké občany cestující do EU nakonec nedošlo a dohoda zatím platí.