Snowden se Obamovy milosti nedočkal, Rusko mu prodloužilo azyl

Rusko prodloužilo azyl bývalému spolupracovníkovi amerických tajných služeb Edwardu Snowdenovi. Moskva to oznámila pár hodin poté, co dosluhující prezident USA Barack Obama prominul zbytek dlouholetého trestu za vyzrazení informací bývalému vojákovi Chelsea Manningové, ale nepotvrdil spekulace, že by mohl být shovívavý vůči Snowdenovi.