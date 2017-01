Bez těchto dvou kroků by se nepodařilo podle Mayové odejít plně z EU. Chce nové obchodní dohody nejen s EU, ale i se zeměmi mimo Evropu. Podle ní je na čase, aby byla Británie globální.

„Dokud jsme v celní unii, nemůžeme vyjednat jiné (celní) dohody,“ uvedla s tím, že Británie chce obchodovat nejen s EU, ale s celým světem. I s Čínou a USA, které označila za nejbližšího partnera. Uvedla, že od vstupu do EU nerostl britský obchod.

Ohledně EU by si přála dosáhnout bezcelního styku ale mimo stávající celní unii.

Chceme kontrolu imigrace



K odchodu z jednotného trhu uvedla, že přítomnost na něm je podmíněna i svobodou pohybu zboží, finančních toků, služeb i pracovních sil. Obyvatelé Spojeného království ale podle ní chtěli kontrolu nad přistěhovalectvím.

„Vzkaz voličů je jasný - brexit znamená mít pod kontrolu počet lidí, kteří přicházejí z EU. Chceme, aby všichni mohli studovat a pracovat v Británii, ale musí to být dobře naplánované, aby náš imigrační systém mohl fungovat. Chceme mít kontrolu nad tím, kolik lidí z EU přichází do Spojeného království. Když je ten počet příliš vysoký, zatěžuje náš systém. V posledních deseti letech imigroval do Británie rekordní počet osob, zatěžují infrastrukturu, školství, škodí mzdám,“ řekla premiérka.

V Británii se politici po referendu o brexitu shodovali, že jeho výsledky je třeba respektovat. Rozhořela se však debata o tom, jak přesně má vypadat. Podle britské BBC existuje minimálně pět základních modelů uspořádání.

Evropská unie

Politická a ekonomická unie 28 států. Eurozóna

Měnová unie devatenácti států, které přijaly euro.

Evropský hospodářský prostor

Členské státy mají přístup na společný trh výměnou za finanční příspěvky.

Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)

Čtyřčlenné sdružení založené na hospodářské spolupráci a vzájemném volném obchodu. Celní unie

Umožňuje volný pohyb zboží, členské země na sebe neuvalují cla. Společně uvalují cla na dovoz ze třetích zemí. Schengenský prostor

Oblast 26 států s volným pohybem osob.

V médiích se však hovoří především o dvou variantách. Takzvaný měkký brexit by znamenal setrvání v Evropském hospodářském prostoru, který vytváří společný evropský trh. V případě takzvaného tvrdého brexitu by Británie opustila i společný trh.

Vláda Theresy Mayové několikrát naznačila, že se k této variantě přiklání, neboť by tak získala větší kontrolu nad migrací. Na druhé straně premiérka opakovaně uvedla, že odmítá dělení na tvrdý a měkký brexit. Někteří ministři hovořili o možnosti platit za alespoň částečný přístup ke společnému trhu.

Norský model

Člen Evropského hospodářského prostoru (EHP), s plným přístupem na společný trh, má povinnost odvádět finanční příspěvky do evropského rozpočtu a přijímat většinu evropské legislativy, plně se na něj vztahuje volný pohyb osob v rámci Schengenského prostoru. Norsko je členem Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Švýcarský model

Je členem EFTA, není však součástí Schengenského prostoru ani EHP. Přístup na evropský trh má ošetřen pomocí sérií bilaterálních smluv, které se vztahují na většinu odvětví obchodu, ale ne na všechna. I Švýcarsko odvádí příspěvky do evropského rozpočtu, avšak menší než Norsko. Navíc nemá všeobecnou povinnost přijímat evropskou legislativu, musí však implementovat část evropských regulací týkajících se volného obchodu. Turecký model Cení unie s EU umožňuje export do EU nezatížený cly a kvótami. Má povinnost uvalovat cla na zboží ze zemí mimo EU v souladu s obchodní politikou Unie. Kanadský model Dohoda Ceta, která zatím nevstoupila v platnost, odbourává většinu cel s výjimkou části potravin a služeb. Singapurský/hongkongský model Obchodní politiku těchto městských států lze popsat jako unilaterální volný obchod, to znamená, že neuvalují clo na žádné zboží ze kterékoli země. Zdroj: BBC News



V případě tvrdého brexitu panují obavy zejména o postavení britského finančního sektoru. Mezinárodní banky se sídlem v Londýně teď automaticky získávají takzvaná passportingová práva, jež jim umožňují přístup na evropský trh.