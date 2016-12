Úřady nabízejí za informace vedoucí k dopadení Tunisana až 100 000 eur. Amri se ocitl v podezření poté, co policie pustila na svobodu pákistánského žadatele o azyl, který byl bezprostředně po útoku považován za hlavního podezřelého.

Policie varuje, že Amri, který používal vícero identit, je zřejmě ozbrojený. Vražedná zbraň, s níž zabil polského řidiče, s jehož ukradeným kamiónem vraždil, se totiž dosud nenašla.

Média mezitím informovala, že Amri byl v hledáčku německé bezpečnosti, a to do začátku prosince, než zmizel. Němci ho podezřívali z toho, že připravoval loupež. Podle tuniského rozhlasu i agentury ANSA přišel Tunisan do Německa z Itálie, kde byl vězněn kvůli podpálení školy.

Jeho sourozenci ovšem nemohou uvěřit, že útočil v Berlíně. „Nikdy jsme neměli pocit, že je něco špatně,“ citovala AFP Amriho sestru Nadžúu, jež dodala, že s bratrem byla v kontaktu přes Facebook a on se zdál šťastný a spokojený.