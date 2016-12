„Německo je ve válečném stavu,“ řekl v úterý Bouillon. Podle něj je nutné situaci změnit, a to i za použití „těžkých zbraní - pistolí, pušek a samopalů.“

Sárský zemský ministr vnitra dodal, že by se kvůli migrantům měly zpřísnit zákony: „Po celé zemi jsou velké počty uprchlíků, o nichž nevíme, odkud přišli a jak se jmenují. To představuje zcela jistě potenciální nebezpečí.“ Zmínil, že identifikace by měla být podmínkou žádosti o azyl.

Kvůli svému výroku o válce byl kritizován i ze strany ministra vnitra, jemuž se nelíbilo použití tohoto slova. „Nechceme poctít tyto teroristické skupiny tím, že bychom jejich členy označovali za vojáky. Jsou to vrazi,“ řekl Thomas de Maiziere.

Bouillon pak řekl: „Příště se vyvaruji termínu válka.“

CSU chce větší pravomoci pro armádu

Bavorská CSU po útoku zopakovala své požadavky na možnosti rozsáhlejšího nasazení Bundeswehru na území Německa. Přišel s nimi v létě po útocích v Mnichově, Würzburgu, Reutlingenu a Ansbachu bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann.

Němečtí policisté střeží vánoční trh v Berlíně u Ku-dammu, který se stal terčem atentátu.

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Armádu je nyní možné nasazovat proti teroristům, což už nacvičovala. Další pravomoci pro zásah na území Německa ale nezískala.

Širší možnost nasazení nyní opět požaduje CSU.

V úterý bavorský ministerský předseda Horst Seehofer vyzval k přehodnocení a změně dosavadní migrační politiky Německa. Jeho slova byla kritizována jako zneužití útoku k politickým cílům.

„Jsme povinni vůči obětem, postiženým lidem a všemu obyvatelstvu přehodnotit a nově nastavit celou naši imigrační a bezpečnostní politiku," řekl Seehofer v Mnichově pouhých 14 hodin po útoku na vánoční trh. Policie tehdy zadržovala jako podezřelého uprchlíka z Pákistánu, později jej ale propustila, protože nešlo o skutečného pachatele útoku.

Jeho vyjádření napadl kromě opozice i místopředseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) také Armin Laschet. Podle něj by politici neměli vyvozovat závěry dřív, než vyšetřovatelé zjistí fakta. „Co když pachatel pochází z tuzemska nebo z některé ze sousedních zemí, jako v případě atentátů v Nice nebo v Bruselu?" uvedl Laschet.

"To nebylo včera příliš chytré spekulovat o osobě, u níž se přijde na to, že s činem neměla co do činění," prohlásil ministr vnitra spolkové země Bádensko-Württembersko Thomas Strobl z CDU.

Seehofer kritiku svého vyjádření odmítl. „Nedělám to proto, abych získal laciné body," řekl listu Süddeutsche Zeitung. I kdyby se ukázalo, že pachatel atentátu nebyl uprchlík, je přesto důležité usilovat o zvýšení bezpečnosti ve všech ohledech, dodal bavorský premiér.

Více hlídek a kamer v Berlíně nepřibude

Berlín rozhodl v úterý zesílit hlídky na ulicích. Federální policisté nyní také střeží vánoční trhy, jichž je několik desítek. Podle radní pro ekonomiku Ramony Popové za strany Zelených se ale nezvýší množství kamer v ulicích. Souhlasí s tím i berlínský radní pro vnitro Andreas Geisel z SPD.