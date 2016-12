„Podle věrohodných informací Islámský stát (IS), Al-Káida a spřízněné organizace nadále plánují teroristické útoky v Evropě a soustředí se na svátky,“ uvedlo ministerstvo.

„Pokud existovala jasná informace, že hrozí útok na vánoční trhy, pak měly být všechny zavřeny, dokud nebezpečí nepomine. Není možné říct lidem, aby si dávali pozor na přijíždějící kamión, který by mohl řídit terorista,“ řekl Glees a dodal: „Za bezpečnost lidí zodpovídají stát, státní úřady a informace bezpečnostních služeb.“

„Před rokem a půl Merkelová osobně otevřela hranice více než miliónu uprchlíků, z nichž velké množství nepocházelo z válkou sužované Sýrie, a tito lidé nebyli podrobeni žádným kontrolám, takže německé úřady neměly ponětí, o koho vlastně jde. Pokud vyjde najevo, že viník je někdo, kdo z politiky Merkelové těžil, pak je to pro ni velmi vážné,“ zdůraznil Glees.

Také Europol upozornil na rizika

Podle listu The Daily Mail před hrozbou útoků varoval na začátku měsíce i Evropský policejní úřad (Europol), podle nějž německé úřady evidují stovky pokusů ze strany džihádistů radikalizovat uprchlíky. Podle Europolu bylo „nepopiratelné, že někteří z nich vstoupili do Evropské unie vydávajíce se za běžence“. Za státy, jichž se hrozba atentátů především týká, označil Europol kromě Británie, Francie, Belgie a Nizozemska právě Německo.

Německé úřady se kritice za nečinnost brání tím, že neměly žádné informace o konkrétních možných útocích.

Na dotaz, proč nebyly kolem adventních tržišť rozmístěny betonové bariéry, šéf berlínské policie Klaus Kandt v úterý odpověděl, že existovalo „příliš mnoho potenciálních terčů“ – po Německu je nyní podle něj 2500 vánočních trhů, z nichž 60 je jen v Berlíně.

Selhání podobné jako v Bruselu?

„Bez ohledu na to, co se budeme dozvídat o motivech pachatelů a pozadí jejich činů, nesmíme si nechat a nenecháme si vzít naši svobodu,“ dodal v úterý ministr Thomas de Maiziére. Ten v půlce listopadu i přes už existující varování vyzval Němce, ať chodí na koncerty, do kina, na stadión a vánoční trhy, protože bezpečnostní služby jsou „dobře připravené a ve střehu“.

Tajné služby SRN ale nejsou jediné, které čelí kritice. Po útocích v Bruselu v březnu, které si vyžádaly nejméně 34 obětí, se obvinění z neschopnosti sneslo na hlavu tamních zpravodajů. Experti upozornili, že přestože většinu útočníků policie znala a sledovala, nedokázala útokům zabránit. A to i přesto, že Belgii varovaly i další státy.

Obvinění ze selhání si po útocích z loňského listopadu v Paříži, kdy zemřelo 130 lidí, vyslechly i francouzské tajné služby. I zde úřady dostaly informace ze zahraničí, ale kromě posílení bezpečnostních opatření v blízkosti vybraných objektů však nic dalšího nepodnikly.