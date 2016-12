K útoku na vánoční trh v Berlíně se přihlásil Islámský stát

Radikální islamistická organizace Islámský stát (IS) se prostřednictvím agentury Amak přihlásila k pondělnímu útoku na vánoční trh v německé metropoli Berlíně. Uvedla to agentura Reuters. IS se většinou hlásí ke všem útokům na Západě.