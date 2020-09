Žena na dva roky zmizela ze světa. Našli ji živou na širém moři

Fue rescatada mujer a 3 kilómetros de las costas de Puerto Colombia. No hay claridad aún sobre los motivos por los que se encontraba en medio Del Mar. pic.twitter.com/ZCjf24CRhZ

Už zahřátá pod přikrývkami se žena rozplakala a rybářům sdělila, že ve vodě strávila asi osm hodin. Chtěla skoncovat se životem. Ukázalo se, že jde o Angelicu Gaitánovou, která před dvěma lety zmizela a rodina od té doby o ní neměla žádnou zprávu. Poté, co byla převezena do nemocnice na vyšetření, sdělila Gaitánová radiu RNC svůj pohnutý příběh.

„Znovu jsem se narodila, díky Bohu. Kdybych dostala šanci nebo by se mi dostalo pomoci, nikdy bych toto rozhodnutí neudělala. Nyní jsem ale vděčná Bohu, že mi dal novou příležitost posunout se dopředu,“ uvedla na úvod svého vyprávění.

Gaitánová vysvětlila, že důvodem, proč zmizela beze stopy a nedala ani zprávu rodině, byl její nyní už bývalý manžel, který ji přes dvacet let týral a zneužíval. „Začalo to už během mého prvního těhotenství. Bil mě a znásilnil,“ uvedla matka dvou dětí. „I během druhého těhotenství zneužívání pokračovalo, ale nemohla jsem ho opustit, když byly děti malé. Několikrát jsem to oznámila policii, ale vždy ho zadrželi jen na 24 hodin a manžel se pak vrátil zpět,“ pokračovala Gaitánová.