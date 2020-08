Žádný jed, Navalnyj má metabolickou poruchu, tvrdí lékaři v Omsku

Lékaři podle něj už vyloučili, že by za zdravotním stavem Navalného stála mrtvice, infarkt či virové onemocnění včetně nákazy koronavirem. Lídr protiputinovské opozice v Rusku Navalnyj skončil v nemocnici poté, co se mu v letadle cestou z Tomsku do Moskvy udělalo nečekaně zle. Z letiště v Omsku, kde letoun kvůli tomu mimořádně přistál, jej odvážela záchranka už v bezvědomí.