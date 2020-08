Zadala si Heidi Klumová s predátorem Epsteinem?

Virginia Giuffreová (36), jedna z Epsteinových obětí, podle týdeníku Bunte sdělila do protokolu, že Klumová s kolegyní Naomi Campbellovou (58) nejen několikrát cestovala Epsteinovým tryskáčem přezdívaným Lolita Express na jeho soukromý ostrov v Karibiku, dějiště extravagantních večírku s mladičkými „hosteskami“.

V roce 2000 pořádala Klumová halloweenovou party nazvanou Hookers and Pimps (Šlapky a pasáci), kterou si nenechali ujít ani dva klíčoví aktéři aféry – Ghislaine Maxwellová (58), Epsteinova pravá ruka a dcera britského mediálního magnáta, a britský princ Andrew (60).

Giuffreová netvrdí, že Klumová se přímo namočila do kuplířství, připisuje jí přesto spoluvinu.

Jeffrey Epstein je vyšetřován ze zneužívání desítek nezletilých dívek v New Yorku a na Floridě

„Věděla a nepodnikla nic – je to stejné jako být očitým svědkem vraždy a nic neříct. Tomu se říká stát se komplicem – tak jednoduché to je,“ napsala na Twitteru.

Klumová se k nařčením nevyslovila. „Všechno to jsou nesmysly,“ sdělil Bunte její otec Günther Klum (74).