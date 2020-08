Žáci zpět do lavic. Německý experiment začal

Z 1350 studentů ve věku 9 až 18 let, kteří do tamní školy chodí, nakonec chyběli tento týden jen dva, podotkl web The Local. Dle školy se tak rozhodli jejich rodiče, kteří patří do rizikové skupiny. Tam ovšem patří i někteří učitelé, zhruba čtyři stovky z 13 000 učitelů v této spolkové zemi tak zatím zůstávají doma, upozornila stanice Deutsche Welle.