Za zbraně dal svět biliony dolarů

Výzkumník SIPRI Nan Tian očekává, že vzhledem ke koronavirové epidemii bylo na nějakou dobu dosaženo vrcholu ve zbrojních výdajích a že ty kvůli hospodářským potížím světa přinejmenším letos klesnou. „Není pochyb, že covid-19 zasáhne každou zemi,“ řekl. „Státy si budou muset vybrat, zda své peníze vloží do zbrojení nebo raději do zdravotnictví.“

Loňské výdaje na armády a nové zbraně byly o 3,3 procenta vyšší než v roce 2018. Byl to nejvyšší nárůst za poslední desetiletí. Zbrojní výdaje se tak dostaly na úroveň roku 1988, tedy období studené války. Pokud by občané měli armády hradit ze svých kapes, musel by každý z téměř osmi miliard obyvatel planety přispět loni 249 dolary (asi 6240 Kč).