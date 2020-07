Wu-chan řešil nápadně podobný virus už před sedmi lety

Už před sedmi lety měli vědci v čínském Wu-chanu k dispozici vzorky viru, který se nápadně podobal tomu, jenž letos způsobil pandemii onemocnění covid-19. Ty byly do laboratoře odeslány, když šest mužů v jižní provincii Jün-nan onemocnělo těžkým zápalem plic poté, co čistili bývalý měděný důl od kolonie netopýrů, informoval nedělník The Sunday Times