Vir se šíří dvacetkrát rychleji než SARS

„Zdá se, že ve srovnání se SARS se nemoc Covid-19 (kterou nový koronavirus způsobuje) snáze šíří z člověka na člověka,“ napsali ve studii s tím, že Covid-19 má vysokou afinitu k tzv. receptoru ACE2 v lidském těle.

Odborníkům se také podle specializovaného webu bioRxiv podařilo identifikovat tzv. povrchový protein S, který slouží viru ke vstupu do hostitelské buňky. To znamená, že nyní bude možné se na něj zaměřit při hledání nejvhodnější vakcíny, napsal list The South China Morning Post.

Staří nejohroženější

Ale i když se nový typ koronaviru šíří velmi rychle, podle nových statistik zveřejněných v úterý Čínským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CCDC) je úmrtnost na Covid-19 výrazně nižší než u předchozích epidemií SARS či MERS. Úmrtnost na Covid-19 činí 2,3 procenta (v nejvíce zasažené provincii Chu-pej se blíží ke třem procentům), zatímco SARS podlehl v letech 2002 až 2003 téměř každý desátý nakažený a MERS si vyžádal život více než třetiny infikovaných (34,5 procenta). I relativně nízký podíl úmrtí na Covid-19 je ovšem asi dvacetkrát vyšší než u klasické sezonní chřipky.

Nový koronavirus ohrožuje podle CCDC nejvíce lidi starší 80 let. Nákaze nepodlehlo žádné dítě mladší devíti let. U lidí do 39 let činila úmrtnost jen 0,2 procenta. S rostoucím věkem se podíl úmrtí zvyšuje – u šedesátníků již lehce přesahuje průměr a v kategorii mezi 70 a 80 lety činí osm procent. Nemoc je nebezpečnější pro muže než pro ženy.

Důležitým faktorem je podle čínských vědců zdravotní stav pacienta před nákazou: na Covid-19 nejčastěji umírají lidé, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi a dále cukrovkou, chronickými respiračními nemocemi a vysokým tlakem.

Studie rovněž upozorňuje na vysoké riziko pro zdravotnický personál. Do 11. února se v Číně nakazilo 3019 zdravotníků a pět z nich zemřelo. Podle státní televize podlehl včera nákaze i ředitel hlavní nemocnice ve Wu-chanu Liou Č’-ming.

Rusko zakáže vstup

Čínské zdravotnické úřady v úterý oznámily, že nemoci způsobené novým typem koronaviru podlehlo v pevninské Číně již 1868 lidí, nakažených je 72 436. Jak napsal deník The Guardian, v 11milionovém Wu-chanu, hlavním městě provincie Chu-pej, provádějí zdravotníci kontroly „ode dveří ke dveřím“, aby odhalili neohlášené případy nákazy. Každý, u koho vyvstane podezření na nemoc, musí podstoupit příslušné testy, a kdokoliv byl s pacientem v kontaktu, skončí v karanténě. Lidé, kteří si chtějí v lékárně koupit léky proti kašli či na snížení horečky, se musí prokázat občankou.

V celé provincii Chu-pej nesmí podle listu The Sun z domu až do odvolání na 58 milionů lidí – pouze jeden člen rodiny může jednou za tři dny zajít do obchodu nakoupit vše nezbytné. I díky těmto opatřením Čína v úterý oznámila nejnižší nárůst počtu nakažených novým koronavirem od konce ledna a nejmenší počet úmrtí za týden.

Přesto se Rusko rozhodlo, že od čtvrtka dočasně zakáže vstup do země občanům Číny. Oznámilo to v úterý ministerstvo zdravotnictví v Moskvě.

Problémem zůstává šířící se nákaza na výletní lodi Diamond Princess, která je od začátku února v karanténě v Jokohamě. Japonské úřady v úterý potvrdily, že koronavirus byl zjištěn u dalších 88 lidí, čímž celkový počet osob, které se na plavidle infikovaly, stoupl na 542. Spojené státy již z paluby plavidla evakuovaly své občany, další země se tak chystají učinit v příštích dnech.