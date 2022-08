Válka se na Ukrajině vede i knihami

„Kupříkladu Nikolaj Gogol – to je fakticky náš ukrajinský spisovatel, který učinil mnohé pro ukrajinskou kulturu. Nebo Vladimir Korolenko. Bude se probírat také dílo Michaila Bulgakova Psí srdce,“ uvedl.

Ukrajinští žáci by se tak měli i v budoucnu věnovat knize Babí Jar Anatolije Kuzněcova, která odráží tragické události masakru kyjevských židů v roce 1941. „Také Dvanáct křesel od (Ilji) Ilfa a (Jevgenije) Petrova zůstane ve školních osnovách,“ dodal Kononěnko.

„Proruské narativy se tu cíleně šířily všemi dostupnými způsoby: prostřednictvím školství, kultury, literatury. Pochopitelně nastala i pro nás doba vše přehodnotit. Myslím si, že Rusko za tři měsíce udělalo pro rozvoj ukrajinského jazyka víc než my za třicet let,“ uvedl Serhij Babak, šéf poslaneckého výboru pro otázky vzdělávání, vědy a inovací, v rozhovoru na unn.com.ua.

Podle ukrajinského ministra kultury a informační politiky Oleksandra Tkačenka by se Ukrajina „neměla vzdávat významného dědictví, které jí věnovali autoři původem z Ukrajiny“.

„Je to část našich dějin, část toho, na co můžeme být hrdi. Když jsem hovořil o Gogolovi jako o ukrajinském spisovateli, dělal jsem to vědomě, protože nejen že se na Ukrajině narodil, ale používal ukrajinské narativy, mnohá jeho díla jsou napsána o Ukrajině. Nelze se také zříci například (malíře, tvůrce světově proslulého díla Černý čtverec) Kazimira Maleviče,“ řekl Tkačenko.