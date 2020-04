Důvěra ve vládu Merkelové prudce stoupla

Se způsobem, jakým německá vláda epidemii zvládá, je spokojeno nebo velmi spokojeno 72 procent dotázaných, méně spokojeno či zcela nespokojeno 27 procent. To se projevuje i na rostoucí spokojenosti s celkovou prací kabinetu, z čehož těží také jednotliví politici.

Pokud jde o stranické preference, tak ze současné situace profituje především konzervativní unie CDU/CSU, kterou by nyní volilo 34 procent dotázaných. To je o sedm procentních bodů více než před měsícem. Uskupení by navíc zaznamenalo vyšší zisk než při posledních parlamentních volbách v roce 2017.