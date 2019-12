V Hongkongu se protestovalo v nákupních centrech

Poloautonomní čínský region Hongkong aktuálně čelí největší politické krizi za desítky let. Na jejím počátku stály protesty kvůli plánovanému zavedení zákona o vydávání podezřelých lidí z Hongkongu do Číny, které postupně nabraly obecnější ráz demonstrací za demokracii a proti policejnímu násilí. Ekonomika regionu se ve třetím čtvrtletí propadla do recese.