V Baltu mohou zkorodovat chemické zbraně z 2. světové války

V případě chemických zbraní jsou to podle deníku hlavně barely s yperitem, letecké bomby a miny obsahující bojové chemické látky (zejména yperit a arzen). „Jak jsou tyto látky nebezpečné, nejednou zjistili rybáři na Helském poloostrově, kteří zvědaví na nálezy v sítích, otevírali nádoby, což končilo popáleninami,“ poznamenal deník.

Vědci varují, že v průběhu let munice koroduje a uvolňuje nebezpečné chemické látky do Baltského moře. Problematikou se podle Gazety Wyborczi na konci července zabývali polští činitelé a vědci na mimořádném zasedání senátního výboru pro klima. Maršálek Pomořanského vojvodství Mieczyslaw Struk prohlásil, že chemické zbraně v Baltu jsou tikající bombou, kterou je třeba zlikvidovat. Problémem jsou podle něj rovněž vraky potopených lodí, které mají plné palivové nádrže.

Gazeta Wyborcza dále připomíná, že polský Nejvyšší kontrolní úřad loni vytkl úřadům, že se problémem nechtějí zabývat. Vláda nicméně ujišťuje, že znečištění Baltského moře monitoruje a neexistuje podle ní vážná hrozba. Profesor Beldowski poukazuje na to, že jde přitom o problém celosvětový, žádná země podle něj není schopna zvládnout likvidaci chemických látek sama.

Operace na vyzdvižení těchto zbraní by přišla na miliardy eur, píše list. „Vytahování chemických zbraní by se mělo dít na základě mezinárodního fondu, díky němuž by se od zbraní čistila moře a oceány na celém světě,“ domnívá se Beldowski.