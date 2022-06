USA začnou ve velkém distribuovat vakcínu proti opičím neštovicím

Spojené státy začnou ve velkém distribuovat vakcínu proti opičím neštovicím a rozšíří okruh lidí, kterým ji budou doporučovat. Informoval o tom koordinátor protiepidemických kroků v Bílém domě Ashish Jha. V nejbližších týdnech se má do ordinací dostat skoro 300 tisíc dávek vakcíny Jynneos, do podzimu to má být až 1,3 milionu dávek.