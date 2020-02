Němci evakuovali z Číny i dva lidi s koronavirem

Lidé na letišti ve Wu-chanu před nástupem na evakuační let do Evropy

Francouzský letoun má po mezipřistání na jihu Francie odletět na belgické vojenské letiště Melsbroek u Bruselu. Čechy by odtud pak měl do vlasti přepravit český vládní speciál. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce.