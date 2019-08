Tygří mláďata odebraná slovenské chovatelce uhynula ve vídeňské zoo

O odebrání tygřat rakouskou policií informovala televize Markíza s tím, že Lucie už 10 let pomáhá zachraňovat tygry v Oáze sibiřského tygra u obce Kostolná pri Dunaji asi 30 kilometrů východně od Bratislavy.

„Narodila se tři mláďata, dvě byla slabší, tak je vzali k renomovanému veterináři do Rakouska , s nímž zařízení dlouhodobě spolupracuje,“ uvedla televize.

Podle Lucie se mláďata ocitla v ohrožení života až po návštěvě policistů a pracovníků útulku. „Nevěděli vůbec, co s těmi zvířaty. Paní, která je vzala, si ani nedezinfikovala ruce, neměla na rukou rukavice, dala špinavý prst mláděti do pusy a dělala si selfie. Vůbec nechtěli vědět, kdy tygřata jedla, kdy kakala a co potřebují,“ vysvětlovala Lucie.