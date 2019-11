Trump nesnášel Ukrajinu hned od nástupu, tvrdí tisk

Prezident Donald Trump cítil od počátku svého působení v Bílém domě „nepřekonatelnou nenávist“ vůči ukrajinskému vedení, tvrdí současní i bývalí úředníci americké administrativy. Podle listu The Washington Post to vyplývá z výpovědí v souvislosti s parlamentním vyšetřováním, jež by mohlo vést k jeho sesazení. Jeho přístup údajně souvisel se snahou Ukrajinců zasahovat do prezidentské volební kampaně v roce 2016.