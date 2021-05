Tchaj-wan: restrikce injekce nenahradí

Zhoršení situace sice u Tchajwanců zvedlo doposud chabý zájem o očkování (daný i tím, že většina vakcín byla objednána u firmy AstraZeneca, která se kvůli problémům s krevními sraženinami netěší velké důvěře veřejnosti), většina obyvatel ovšem nyní zaujala postoj „počkejme a uvidíme“: v létě by měly být k dispozici první vakcíny místních výrobců a měly by dorazit i první dávky americké Moderny. Ostrov se také snaží získat část z 80 milionů dávek, které USA plánují přerozdělit do zahraničí, napsal list The South China Morning Post.