Tajemný letoun přeletěl z Litvy do Bulharska, rusky mluvící posádka zmizela

Malý dopravní letoun Piper Aztec - podle jiných zdrojů Beechcraft - odstartoval z Litvy ve čtvrtek večer. Následně bez povolení přeletěl přes Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko do Bulharska, uvedl bulharský ministr vnitra Bojko Raškov.

„Nevím, odkud byli. Mohli to být Ukrajinci, možná Rumuni či Bulhaři. S jedním jsem hovořil rusky. Ale neznám jména žádného z nich, nezajímalo mě to. Zkoušel jsem to letadlo prodat už roky, a tak jsem rád, že ho někdo koupil. Nepamatuji si název organizace, která jej koupila,” tvrdí bývalý vlastník.