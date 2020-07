Socha černošské protestující nevydržela ani den

Londýnský umělec Marc Quinn nechal na piedestal postavit místo Colstona své dílo nazvané A Surge of Power (Jen Reid) 2020, v překladu do češtiny Nárůst síly (Jen Reidová) 2020. Úřady ji však ve čtvrtek časné ráno nechaly odvézt.

Ta byla převezena do místního muzea, kde si ji bude moci Quinn vyzvednout nebo darovat městu do jeho sbírek. Rees prohlásil, že by darování městu uvítal, neboť úřady stálo odstranění sochy peníze.