Snowden vydává memoáry. Vysvětluje, proč vyzradil tajné informace

Ve svých memoárech nyní Snowden líčí, že díky práci pro NSA a CIA dospěl k závěru, že americké tajné služby zneužily ústavu, proto neměl jinou možnost, než se o svá zjištění podělit s tiskem. „Uvědomil jsem si, že jsem byl bláhový, když jsem si představoval, že by nejvyšší soud, Kongres nebo prezident (Barack Obama ), snažící se distancovat od administrativy prezidenta George Bushe (mladšího) vůbec někdy pohnali tajné služby k odpovědnosti, a to kvůli čemukoli," píše Snowden v knize.

Zda se 36letý Snowden jednou bude moci vrátit do vlasti, kde mu hrozí za špionáž a krádeže státních dokumentů desítky let vězení, případně doživotí, jasné není. V Rusku prozatím může zůstat do roku 2020, Moskva mu ale azyl v minulosti opakovaně prodloužila. Snowden dříve také hovořil o tom, že by se rád uchýlil pod ochranu i jiných zemí.