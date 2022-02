Smrt je blízko, snad přežijeme, modlí se Kyjevané

Po vyhlášení poplachu se lidé začali svolávat a rodiny se snažily být pohromadě. „Jsme tady všichni, v jednom bytě. Čekáme, je to děsivé. Slyšíme neustále výbuchy, jsme kousek od Brovarů,“ řekla Právu Viktoria.

„Od čtyř od rána jsme vzhůru. Řekli nám, že máme sedět doma. Je ale strašné čekat a sledovat ty všechny zprávy,“ řekla. Podle ní všude panuje děsivá nejistota a bezradnost. „Půjdeme asi hledat nějaký kryt. Pořád to tady ale hrozně duní,“ líčila.

Výbuchy se podle obyvatel Kyjeva rozléhaly také poblíž letišť Boryspil a Žuljany. Ráno ale na civilním letišti Boryspil přistávala letadla. „Dcera se v pořádku vrátila z dovolené. Měla ale raději hned letět do Varšavy nebo někam do Evropy. Máme strach. Snad nás neobětují,“ řekla 43letá Tetjana.

„Je strašné si uvědomit, že celá Ukrajina je pod raketovou palbou. Jsem doma, nikam nevycházíme. Exploze slyším od samého rána. Doufáme, že to přežijeme,“ řekl Právu důchodce Ivan Ivanovyč.

„Nemůžeme se hnout. Jsme u letiště Žuljany. Nevíme, co po nás chtějí. To nám Rusko nemělo dělat. Nesmíme se ale vzdát. Držíme obranu a musíme vzdorovat,“ říká muž, který zažil jako dítě bombardování Kyjeva nacisty. „Modlím se, abychom vyvázli bez mrtvých. Rodina i celá země. Smrt je blízko. Dcera s rodinou se pokusila odjet. Policisté ale kontrolují výpadovky a hledají v autech muže, potenciální zběhy,“ řekla Právu Vita z Kyjeva.

Mnozí se snažili dostat do Maďarska či Slovenska. „Všude jsou fronty, lidé hromadně nakupují, v obchodech i na tržišti. Bojí se, že potraviny podraží. Skupují i benzín, snaží se vybrat peníze,“ popsala situaci Marija ze Zakarpatské oblasti. „Všichni jedou k hranici. Jsou tam stovky aut. Vůbec to ale nebudeme zkoušet. Doufáme, že to k nám nedorazí,“ dodala.