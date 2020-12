Slovenský policejní exprezident se ve vazbě o sebevraždu nepokusil. Zranil se při pádu

Lučanský byl zadržen 3. prosince pro podezření z přijímání úplatku a byl umístěný ve věznici v Prešově. Vězeňská stráž 9. prosince při kontrole cely zjistila u zadrženého zranění oka. „Nebyl žádný důvod uvažovat o tom, že by došlo k cizímu zavinění nebo napadení. Následně ho operovali ve vojenské nemocnici v Ružomberku,“ řekla Kolíková.

Podle ministryně sám Lučanský řekl, že ke zranění došlo při pádu na kovovou postel. Kolíková vyloučila, že by u Lučanského došlo ke krvácení do mozku, ke zlomenině nadočnicového oblouku a že by došlo k jeho opakované resuscitaci.