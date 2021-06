Slovensko odepřelo seniorům Sputnik. Může se to změnit, tvrdí Matovič

Podle důchodkyně má očkování význam především pro mladší a střední generaci, která chce cestovat. „V případě nás důchodců, co jsme doma, nevytáhneme paty z domova a chováme se v čase pandemie zodpovědně, to za tolik důležité nepovažuji. Z našich důchodů si stejně nemůžeme dovolit jezdit v zimě lyžovat a v létě k moři,“ zdůraznila Mazuchová.

Její dvě děti, které patří do generace čtyřicátníků, covid překonaly, ale nemoc měla u nich lehký průběh. „Děti jsou už očkované první dávkou. Oni to potřebují víc, protože se pohybují mezi lidmi, práce, škola, děti, víc cestují,“ konstatovala. Mazuchová věří Sputniku hlavně proto, že působí na bázi lidského adenoviru. „V mládí jsme byli očkování vakcínami z východu, které neměly žádné vedlejší účinky, tak věřím i Sputniku,“ dodala důchodkyně z Rimavské Soboty.

Bývalý premiér Igor Matovič (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLaNO), který se o dovoz ruské vakcíny osobně zasadil, vyjádřil přesvědčení, že Sputnik by mohli dostávat i Slováci starší 60 let. Odvolává se přitom na aktualizovaný návod, který ruský výrobce vakcíny doručil na Slovensko minulý týden. „Po jeho doručení by se měli i na Slovensku očkovat Sputnikem lidé nad 60 let, stejně jako v ostatních zemích, kde se vakcína používá. Věřím, že zlomyslní lidé hnáni primitivní geopolitickou nenávistí tentokrát nedostanou prostor pro své hry a starší lidé dostanou možnost se očkovat vakcínou, kterou chtějí,“ uvedl Matovič na sociální síti.