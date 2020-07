Rusko otestovalo satelit ničící jiné družice, uvedl Pentagon

Po červencovém testu se zástupce tajemníka amerického ministerstva zahraničí Christopher Ford, který má na starosti otázku kontroly zbraní a mezinárodní bezpečnosti, se pustil do Ruska: „Tato událost zdůrazňuje pokrytectví ruské obhajoby kontroly zbraní ve vesmíru, s niž se Moskva snaží omezit kapacitu Spojených států, ani by zastavilo vlastní program vojenských protiopatření ve vesmíru, který zahrnuje jak pozemní protidružicové zbraně, tak to, co vypadá jako družicová zbraň proti satelitům.“