Rozštěpené USA vřou kvůli potratům

Vše závisí na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jednotlivé státy by tuto pravomoc získaly, pokud by zrušil precedenční rozsudek v kauze Roeová vs. Wade z roku 1973, jenž na federální úrovni zavedl právo na umělé přerušení těhotenství. Právě k tomuto zvratu se přitom podle nedávno uniklého většinového stanoviska soudců schyluje. Konečný verdikt Nejvyššího soudu, v němž nyní mají převahu konzervativní soudci, se očekává na konci června.