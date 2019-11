Řecko přesouvá migranty z ostrovů na pevninu, mohli by bydlet v hotelech

Podle zdroje AP budou přesídlení migranti dočasně pobývat v hotelech, které jsou po konci turistické sezóny prázdné. Není přitom jasné, kam se migranti přesunou v budoucnu. Utečence úřady rozmístí po celém Řecku. Některých oblastí, kde například už jsou uprchlické tábory, se ale opatření týkat nebude. Vláda přitom do každého okresu přiveze jen tolik utečenců, aby jejich počet nepřesahoval 0,8 procenta místní populace.

Řecko chce vrátit do Turecka 20 tisíc migrantů

Německý deník Bild nedávno s odkazem na informace z vládních kruhů napsal, že Řecko chce zahájit deportace migrantů do Turecka během následujících měsíců. Jen do konce příštího roku tam plánuje vrátit 10 tisíc migrantů, kteří nemají šanci získat v Řecku azyl, celkem by mělo jít o 20 tisíc migrantů.