Rakouský paradox. Uzávěra nezastavila vleky

Provozovatelé lanovek či ozubnicových drah tak smí přepravovat i cestující, kteří zrovna nemíří do práce nebo nezajišťují své „základní životní potřeby“, pokud se prokážou osvědčením o tom, že prodělali covid-19 nebo mají očkování (pravidlo 2G - geimpft, genesen, tedy očkovaný, uzdravený).

Na vlecích a lanovkách je podle něj nebezpečí nákazy malé. „Pokud nejste očkováni nebo pokud jste neprodělali nemoc, nedostanete jako dospělí jízdenku na vlek. Každý, kdo je starší šesti let, musí nosit masku FFP2,“ dodal.

Neočkovaní v Německu nebudou smět bez testu do vlaku či autobusu Koronavirus

Rakouská veřejnoprávní televize ORF zatím spustila očkovací loterii. Do slosování se mohou zapojit lidé, kteří se od 1. října nechali naočkovat nebo to mají v plánu do 20. prosince včetně. Vyhrát mohou tisíc věcných cen včetně rodinného domu či auta.