Prokazování protilátkami téměř nikdo nevyužívá, sdělil Novinkám švýcarský úřad zdraví

„K neděli 23. ledna bylo vydáno celkem 236 670 certifikátů na protilátky u lidí, kteří covid prodělali. Při celkovém počtu obyvatel 8 670 300 to znamená, že se protilátkami prokazuje 2,7 procenta obyvatel,” uvedl na dotaz Novinek Montani.

Potvrzením o protilátkách se může člověk prokazovat maximálně 90 dní, a to pouze na území Švýcarska. Vláda uznává pouze testy, které byly provedeny v certifikovaných laboratořích Swissmedic.

Nový šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) původně tvrdil, že protilátky nejsou ze hry. S nástupem varianty omikron, která umí do značné míry obejít protilátky vytvořené předchozí nákazou, diskuse o protilátkách utichla.

Švýcarsko je na tom, co se očkování týče, podobně jako Česko. Alespoň jednu dávku vakcíny má aplikovanou 70 procent obyvatel, 68 procent obdrželo dvě dávky.

Pro tzv. booster, tedy třetí dávku, si zatím došlo 37 procent, vyplývá ze statistik serveru Our World in Data.

Rychle se šířící omikron se naštěstí nepromítá do míry zemřelých, která v posledních dnech spíše klesá. Sedmidenní průměr je ve Švýcarsku podle Our World in Data 15,4 mrtvých na milion obyvatel.