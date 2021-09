Princ William se angažoval v záchraně rodiny afghánského důstojníka, se kterým se znal z výcviku

„Je to plně v souladu s tím, co jsme se učili v armádě ve smyslu hodnot, loajality, respektu vůči ostatním. Byli jsme vycvičeni, abychom pomáhali ostatním,“ uvedl Fox.

Generál Barrons přiznal, že se mnoho veteránů angažovalo ve snaze dostat ze země lidi, kteří jim během posledních dvaceti let pomáhali. „Všichni jsme to dělali. Někdy o nich vláda věděla, někdy ne,“ uvedl Barrons.

„Bylo by nepřijatelné, kdybyste věděli o někom, kdo je v zoufalé situaci, kdo se na vás obrátil, ale vy jste nic neudělali a on to mohl odnést,“ uvedl Barrons s tím, že přitom nikdo z veteránu nepožadoval, aby se jeho člověk dostal do letadla jako první.