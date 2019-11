Princ si nepamatuje ženu, kterou prý nutil k sexu

Robertsová ve výpovědi před soudem letos v srpnu sdělila, že k vynucenému sexu s princem došlo v roce 2001 v Londýně a později ještě dvakrát v New Yorku a na Epsteinově soukromém ostrově v Karibiku. „Princ přesně věděl, co dělá, a doufám, že bude čestný,“ zdůraznila Robertsová. Její právník Jack Scarola řekl listu The Times, že „princ by se měl podrobit v USA výpovědi pod přísahou“.