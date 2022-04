Přes 32 let seděl za vraždu, kterou nespáchal

I když měl Ciria na daný čas vraždy alibi, svědky, kteří by mu to mohli potvrdit, soud nikdy nevyslechl.

„Upřímně, první tři čtyři roky jsem každý večer, když jsem si šel lehnout, zavřel oči a doufal, že to je vše jen zlý sen. Jenže když jsem je zase otevřel, žádný sen to nebyl,“ uvedl Ciria při propuštění. „Většinu života ve vězení jsem strávil s lidmi, kteří mi věřili od prvního dne,“ dodal, co mu pomáhalo se ze všeho nezbláznit.