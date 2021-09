Pozůstalí po obětech letu MH17 vypovídají u soudu, viní Rusko ze lži

Lžou, my víme, že lžou, a oni vědí, že víme, že lžou.

Na palubě osudného letu zemřelo 196 Nizozemců, proto se soud koná právě v této zemi, a to v přísně střežené síni na mezinárodním letišti Schiphol u Amsterodamu.

„Lžou, my víme, že lžou, a oni vědí, že víme, že lžou," řekla před soudem van der Steenová a dodala, že cituje sovětského disidenta Alexandra Solženicyna. "Jsem plná touhy po pomstě, pocitu nenávisti, vzteku a strachu... Vím, že jsou mrtví a že už je nikdy neuvidím. Ale nemohu se s nimi definitivně rozloučit, dokud nebudou osoby zodpovědné za jejich smrt uznány vinnými za to, co provedly," dodala.