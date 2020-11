Po útoku ve Vídni zadrželi 14 lidí, atentátník byl asi sám

Po razii v bytě pachatele pondělního teroristického útoku ve Vídni bylo provedeno dalších 18 domovních prohlídek a předběžně bylo zadrženo 14 osob, které jsou vyslýchány. Na úterní odpolední tiskové konferenci to řekl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Podle něj nic neukazuje na to, že by se na útoku kromě střelce podílel někdo jiný.