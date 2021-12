Pellegrini boduje. Stáhl náskok Čaputové

Prezidentka Čaputová při hodnocení roku 2021 pro agenturu TASR konstatovala, že z mezilidských vztahů se vytrácí respekt, co dospělo až k fyzickým atakům na zdravotníky. „Slovensko je zraněné. Trpí nejen covidem, ale také krizí důvěry. Postupně jsme si nechali otrávit svůj životní prostor, sociální sítě se naplnily urážkami, nenávistnou rétorikou a dezinformacemi,“ podotkla.

Hlava státu na podzim přijala v Prezidentském paláci Pellegriniho. Ze setkání nebyl žádný oficiální výstup, co způsobilo vlnu dohadů. Nejsilnější vládní strana OLaNO si pospíšila s prohlášením, že oba nejpopulárnější politici dolaďovali kroky v neprospěch Hegera.

Místopředseda parlamentu Gábora Grendel (OLaNO) vidí dokonce za setkáním Čaputová–Pellegrini tajnou koordinaci. Upozornil, že Čaputová po schůzce naznačila, že Heger si nedovede udělat pořádek v koalici, a na osobním setkání ho vyzvala, aby převzal zodpovědnost a řešil problémy Slovenska. „Pokud by dolaďovali nejbližší kroky v neprospěch premiéra Hegera, nevypadalo by to jinak,“ podotkl Grendel.