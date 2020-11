Osobní trenér v Británii se během lockdownu upil k smrti. Jeho matku to nepřekvapilo

Koroner uvedl, že Tuson měl prý problémy s alkoholem prakticky celý život. Začaly zřejmě po rozchodu s někdejší přítelkyní, po kterém se z Cambridge přestěhoval do Londýna. Jeho rodiče Pauline a Robert uvedli, že dříve byl jejich syn zdravý a hodně sportoval. „Nejsme si jistí, kdy začal pít, jednou připustil, že to bylo už ve 14 letech. A v 18 bylo jasné, že má problém,“ napsali.

„Chci si pamatovat jen to dobré, co nám James dal. Byl okouzlující, milý, přemýšlivý a milující,“ uvedla o Tusonovi jeho sestra Hannah. „Jeho přátelé o něm řeknou jen samé dobré věci, protože vždy pomohl, když to bylo potřeba. Samozřejmě měl i své problémy, ale my si ho budeme pamatovat jako milujícího syna, bratra i přítele,“ uzavřela.