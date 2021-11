ON-LINE: V USA už mohou očkovat děti od pěti let

Zhruba 28 milionů dětí ve věku od pěti do 11 let má od středy v USA nárok na vakcínu proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech. Zelenou dala očkovací látce pro tuto věkovou skupinu ředitelka Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská jen pár hodin poté, co ji doporučila poradní komise orgánu. Dění okolo pandemie sledujeme ve středu on-line.