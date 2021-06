ON-LINE: V Německu klesá počet nakažených

6:05 - Německo v pátek aktualizuje seznam epidemicky rizikových zahraničních oblastí, na kterém je kvůli pandemii nemoci covid-19 zanesena i Česká republika. ČR má ale velkou naději na vyřazení, neboť dva týdny plní potřebné podmínky. Zda se tak stane, oznámí během dne německý Institut Roberta Kocha (RKI), který rejstřík spravuje. Spolu s Českem by Německo mohlo vyškrtnout i Rakousko.

Pokud Berlín ze seznamu Českou republiku vyškrtne, nebude již pro cesty do Německa povinná karanténa. Test bude vyžadován jen na leteckých spojích do Německa. Nutné bude také počítat s desetidenním přechodným obdobím.