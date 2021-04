ON-LINE: V Německu jsou už tři miliony nakažených

5:51 –Podnikatelé mohou od pondělí 09:00 až do 31. května začít žádat o podporu z nového programu COVID 2021. Získat budou moci příspěvek 500 korun na zaměstnance na den za dobu od 11. ledna do 31. března, minimálně to bude vždy 1500 korun, i když bude mít firma méně než tři zaměstnance. Podmínkou vstupu do programu je propad tržeb za leden až březen alespoň 50 procent proti stejnému období loňského nebo předloňského roku. Žádosti bude přijímat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Na pomoc je připraveno šest miliard korun.