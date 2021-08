ON-LINE: V Německu dál přibývá nakažených koronavirem

6:15 - V neděli se v Německu potvrdila nákaza koronavirem u dalších 1183 lidí, před týdnem to bylo 847 případů. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřeli za posledních 24 hodin dva lidé. Dále roste počet nových případů nákazy za posledních sedm dnů na 100 000 obyvatel. V pondělí ráno údaj dosáhl 23,1 případu, před týdnem to bylo 17,8 případu, 6. července činila hodnota 4,9. V Berlíně a v Braniborsku se i tak vracejí do tříd školáci, bez roušek a pravidelného testování se však ve škole neobejdou.