ON-LINE: V ČR se mohou na očkování hlásit lidé nad padesát

6:17 - K očkování proti covidu-19 se mohou od středy začít hlásit lidé ve věku od 50 do 55 let. V ČR jich žije přes 686 000. Dosud bylo lidem ve věku 50 až 59 let, kteří patří do některé z prioritizovaných skupin podáno, více než 373 000 vakcín a dokončené očkování má 118 000 z nich.

V České republice se proti nemoci způsobené novým typem koronaviru, který se v zemi poprvé objevil loni na začátku března, od konce prosince. Od té doby bylo podáno více než 3,2 milionu dávek vakcíny a dokončené očkování má milion obyvatel.